مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنان شابة شهيرة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يناير 2024 02:22 صباحاً - تصدر اسم الفنان أحمد سعد، محرك البحث جوجل السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة وذلك بعد إعلان انفصاله عن علياء بسيوني وأيضًا بسبب نجاحات الفنية المتوالية.

وعلمت مصادر صحفية، أن الفنان أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة مع فنانة شابة شهيرة، ولكنه لا يرغب في إعلان أي تفاصيل حاليا، حيث يفكر جديا في الزواج منها.

أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة

وأخبر أحمد سعد، بعض المقربين منه، بأنه ينوي الزواج من الفنانة الشابة، ولكنه ينتظر بعض الوقت للتعرف على بعضهما البعض خاصة أن تعارفهما كان منذ أسابيع قليلة.

وقد تأكد البعض من وجود قصة حب بينهما بعد رؤيتهما معًا في أكثر من مكان، وأنهم سوف يعلنان الإرتباط قريبًا.

انفصال أحمد سعد وعلياء البسيوني

وكانت قد أعلنت مصممة الأزياء علياء البسيوني انفصالها عن زوجها الفنان أحمد سعد، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

أحمد سعد وعلياء البسيوني

وكتبت :” الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي”.

أحمد سعد

يحل الفنان أحمد سعد، ضيفا على برنامج “sold out” والذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، وذلك يوم 18 فبراير المقبل.

الحلقة من المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام القادمة على مسرح الجمهورية بحضور الجمهور ، ويلي الحوار بين محمود سعد وأحمد سعد حفلة غنائية للاخير .

أغنية “بعتذرلك” لـ أحمد سعد

طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة “بعتذرلك “، عبر صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدى، و من إنتاج شركة “مزيكا” للمنتج محمد جابر.

كان قد روج الفنان أحمد سعد، لأحدث أغانيه “بعتذرلك”، وذلك عن طريق نشر البرومو التشويقي للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا “وان قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه بعتذرلك.. قريبا”.

ولاقى البرومو العديد من التعليقات الإيجابية من جمهوره ومحبيه ومنها: «من قبل ما نسمعها أكيد بتجنن إنت متألق كالعاده وصوتك بيدخل في قلوبنا» و«بتجنن احلي مغني واخلي صوت» و«بالانتظار» و«مبين عليها بتجنن» و«فعلا احمد سعد نمبر وان و».. أغنية “بعتذر لك “، تقول في مطلعها.

الخليج 365

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