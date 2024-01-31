شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج ياباني: تحمست للسفر لتايوان لمشاهدة Oppenheimer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العام الماضي طرح العديد من الأفلام العالمية من مختلف الأنواع، وتألق الفيلم الياباني Godzilla Minus One للمخرج تاكاشي يامازاكي، وحصد الأوسمة بسبب وصفة بالتحفة الفنية عن الوحش السينمائي الشهير.

واستندت فرضية الفيلم اليابانى على خلفية الحرب العالمية الثانية، وتم مقارنة العمل بتحفة المخرج العالمى كريستوفر نولان Oppenheimer، وأكد يامازاكي أنه أحب فيلم نولان، حتى أنه اضطر للسفر إلى تايوان لمشاهدة فيلم نولان.

كان مخرج Godzilla Minus One، تاكاشي يامازاكي، متحمسا لمشاهدة Oppenheimer على الشاشة الكبيرة بعد عمله الشامل ككاتب وفنان مؤثرات بصرية ومخرج لفيلم الرعب الوحشي لعام 2023.



تاكاشي يامازاكي

ولكن بسبب قصة العمل التي تمس بشكل مباشر المجتمع الياباني لم تحصل اليابان على فرصة عرض فيلم Oppenheimer كما فعلت بقية دول العالم، مما حرم المخرج من مشاهدة فيلم كريستوفر نولان في وطنه، وهذاما أكده يامازاكي لموقع MovieMaker، حيث صرح قائلا:" أردت رؤية Oppenheimer بكشل كبير، لكنه لم يعرض بعد في دور العرض في اليابان".

وتابع يامازاكي قائلا:" وبما أننى أردت مشاهدة Oppenheimer، سافرت إلى تايوان وشاهدت العمل مع ترجمة صينية، هذا بالرغم من ان لغتى الإنجليزية ليست جيدة، ولا أعتقد أنني فهمت تمامًا بعض المشاهد فى الفيلم، لكن على الرغم من ذلك، شعرت بهذه القوة القوية جدًا لما يمثله الفيلم".

وأنهى يامازاكى حديثه قائلا:" بالطبع، كوني من أصل ياباني وتراث ياباني، فقد رأيت الكثير من الأسلحة النووية في ثقافتنا الشعبية أو محيطنا منذ أن كنت صغيرًا جدًا، وأشعر أنني كمخرج ، أريد تقديم نوع من الإجابة أو الرد على Oppenheimer في يوم من الأيام".