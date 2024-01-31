طرح الإعلان الرسمي لفيلم "أهل الكهف" استعدادًا لعرضه صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أهل الكهف" الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات بموسم الصيف المقبل.

وأظهر الإعلان عدد من أبطال الفيلم منهم الفنان خالد النبوي، الفنان محمد فراج، الفنانة ريم مصطفى، الفنانة غادة عادل، الفنان محمد ممدوح

ويتناول الفيلم في إطار خيالي قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن، والفيلم مقتبس من مسرحية للأديب الراحل توفيق الحكيم ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

واحتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" باستئناف التصوير شهر مايو العام الماضي بعد توقف لمدة عامين بسبب مشاكل إنتاجية، ويواصل أبطال الفيلم على رأسهم الفنان خالد النبوي الترويج للفيلم ونشر صور ومقاطع فيديوهات من الكواليس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنان خالد النبوي يواصل تصوير مسلسله "إمبراطورية ميم" والذي سيعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.