شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى بعد غياب 7 سنوات عن السينما: لازم كل الأجيال تشتغل ويكون فى تنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة هالة صدقى، في لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن فيلمها الجديد "الملكة" للنجمة هالة صدقى الذى يعرض حاليًا فى السينمات ضمن أفلام موسم أجازة منتصف العام الدراسى، وعودتها للسينما مرة أخرى بعد غياب 7 سنوات و كان آخر عمل ليها في السينما "آخر ديك في مصر" عام 2017 للنجم محمد رمضان.

وقالت هالة صدقى:" حلو أن كله يشتغل الستات والرجالة والشباب والجيل بتاعى والجيل الأكبر لازم تبقى في صينية مليئة بكل الأنواع لا يقتصر العمل على الشباب فقط أو رجاله فقط أو ستات فقط مش حلو لازم يبقى في تنوع في الشغل وده بيفيد".

وفيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى و تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.