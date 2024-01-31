شكرا لقرائتكم خبر عن فلورانس بوج تكشف عن أزمة في تصوير أحد مشاهد Oppenheimer.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية فلورنس بوج أن الكاميرا تعطلت أثناء قيامها هي والنجم العالمى كيليان مورفى بتصوير مشهد جنسي في Oppenheimer، لعبت الممثلة دور جان تاتلوك في فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان الذي حقق نجاحًا كبيرًا العام الماضي، والذي تم ترشيحه مؤخرًا لـ 13 جائزة أوسكار.

وكانت إحدى اللحظات البارزة في العمل، والتي تم إزالتها في عدد من الدول حول العالم، لها مع ج. روبرت أوبنهايمر وهما يمارسان الحب، وفى حديثها أمام لجنة حديثة للفيلم، أوضحت بوج أن التصوير واجه عقبة بعد تعطل الكاميرا.



فلورانس بوج

حيث صرحت بوج قائلة:" في منتصف مشهدنا الحميمى، تعطلت الكاميرا، ولا أحد يعرف هذا، لكنه حدث، أثناء تمثيلنا المشهد ولم يكن ذلك توقيتًا مثاليًا، ولم يكن هناك الكثير من الكاميرات، وسأل نولان أحد الأشخاص في موقع التصوير: "أين الكاميرا الأخرى؟"، والتي بالصدفة لم تكن متوافرة في نفس الوقت، ومن ثم كان عليهم معرفة كيفية إصلاح هذه الكاميرا"

وتابعت بوج قائلة:" من ثم حضر إلى موقع التصوير فنى الكاميرات، وبدأ في إصلاحها، والتي اعتبرتها فرصة لتعلم حرفة جديدة، فذهبت له بعد ارتداء ملابسى وسألته"ما هو الخطأ في هذه الكاميرا؟".

وبعد أن أوضح التقنى المشكلة، أضافت بوج أن نولان أخبرها أن "الضوء يأتي بشكل خاطئ".

وأثار المشهد الجنسي جدلا بعد طرح فيلم Oppenheimer في يوليو من العام الماضى 2023، مما أدى إلى إزالته في عدد من الدول العالمية والعربية.