رقص ديمة قندلفت وسعد لمجرد سوياً في فرنسا.. وفيديو يلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية ديمة قندلفت والفنان المغربي سعد لمجرد وهما يرقصان على أنغام أغنية إسبانية بطريقة إحترافية، بإحدى الأماكن العامة في فرنسا.

هذا الفيديو نال ضجة واسعة، وتفاعل معه المتابعون بشكل كبير، مثنيين على الصداقة التي تجمعهما ومشيدين برقصهما.

ويتواجد كل من ديمة قندلفت وسعد لمجرد في العاصمة الفرنسية في الوقت الحالي من أجل حضور أسبوع الموضة في باريس، كما حضرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي والفنانة اللبنانية ميريام فارس والفنانة الإماراتية أحلام وغيرهن كثير.

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