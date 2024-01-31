هذا ما قالته منى زكي عن ظهورها المتكرر بالحجاب

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية منى زكي عن ظهورها بشكل متكرر بالحجاب، من دورها بمسلسل "لعبة نيوتن"، إلى "تحت الوصاية" وفيلم "رحلة 404".

وقالت منى زكي: "إحنا في الحياة المحجبات مش كلهم عندهم نفس الشكل والصفات. حجاب غادة في رحلة 404 كان بالاتفاق مع المخرج هاني خليفة والإستايلست مروة عبد السميع، وعجبني شكله لإنه حجاب مش متزمت ولايق على الشخصية".

ورداً على سؤال التسربات التي تبقى بالشخصية، من العمل السابق، قالت منى خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية المصرية إسعاد يونس: "طبيعي يكون عندي بواقي من دور سابق، لكن المخرج هاني خليفة شاطر جدا في إنه يظبط الزوايا، وينبهني إن جملة معينة من تحت الوصاية. من وقت فيلم سهر الليالي هاني خليفة بقى أسهل في حاجات كتير، لكن طريقته حاليا أصعب على الممثل لإنه بيعيد التصوير كتير، لكن التكرار بيخلي الممثل يوقف تفكيره ويستسلم لإحساسه".

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