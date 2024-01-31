بعد إطلالة نوال الزغبي مع كلبها.. إليكم صور الفنانات مع حيواتهن المفضلة

ميرنا وليد - بيروت - يعد الحيوان الأليف في المنزل نوع من الصديق الدائم الذي يشعر صاحبه بالحب والحنية، فيلجأ معظم الأشخاص في حياتهم لإقتناء وتربية حيوانات أليفة في منزلهم، ليأخذوا هذا القسط من المحبة اللامحدودة.



وبعد مشاركة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور مجموعة صور لها برفقة كلبها من أحد الأماكن التجارية وهي تتسوق، أعاد المتابعون مشاركة صور للمشاهير والفنانات وهم يهتمون بحيواناتهم الأليفة ويلهون منهم.

ونذكر الفنانة اللبنانة ميريام فارس التي تربي كلباً، الممثلة البنانية نادين نسيب نجيم التي تربي أرنباً في المنزل، الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله التي تشارك صوراً وهي تهتم بكلبها وغيرهن كثيرات.

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