ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع ومديرة الأعمال كايلي جينر على الجمهور بأسبوع الموضة في بتريس، برفقة إبنتها ستورمي، مختارتان اللون الأحمر.

وقد خطفت الإثنتان الأنظار بجمالهما وبالعلاقة المميزة التي تجمعهما، كما أشادوا بطريقة تعامل كايلي مع إبنتها.

وقد تألقت كايلي جينر بأخر إطلالة لها على المتابعين عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صوراً و مقاطع فيديو، تألقت فيها ب كروب نو باللون الأسود من دون أكمام مكشوفة الصدر مع تنورة باللون الأسود من الفرو و معطف على كتفها من نفس القماشة و اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها و كأنه مبلول، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالأحمر.. كايلي جينر تحضر أسبوع الموضة في باريس برفقة إبنتها ستورمي وتخطفان الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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