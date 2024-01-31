شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف وائل نور: كواليس فيلم " بنقدر ظروفك" لذيذة والفيشاوى رهيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل يوسف وائل نور، فى لقاء خاص لـ ”الخليج 365” من كواليس تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" عن شخصيته و علاقته مع أحمد الفيشاوى في الفيلم.

وقال يوسف:" الكواليس بنهزر وبنضحك وطبعا أحمد الفيشاوى فظيع وعلى طول بنعمل فيديوهات تيك توك ودى الروح اللذيذة تكون في شغل أعمارنا ليست واحدة بس روحنا كلنا شباب وكلنا بنخاف على بعض و متحمسين أوى للفكرة لأنها فكرة حلوة و يارب تعجب الناس و الكواليس خطيرة و حلوة جدا".

وأضاف في حديثه:" وبقدم شخصية رامى في الفيلم هو ولد بسيط في منطقة شعبية وبعمل شخصية مختلفة تمام عن كل اللى كنت بقدمه قبل كده دائما كنت بعمل الولد الشرير عنده مشاكل و حوارات، في الفيلم بقى ولد هادى الأصيل، وبما أن الفيلم اسمه بنقدر ظروفك، بقدر ظروف والدتى لانها تعبانة معانا بشكل غير طبيعى وبقدر ظروف أهلى وعيلتى و الناس اللى بيحبونى".

الفيلم بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.