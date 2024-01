شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا قصير" مارتن سكورسيزي يكشف عن سبب عدم ذهابه للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج العالمى مارتن سكورسيزي بصراحة عن سبب عدم ذهابه لمشاهدة أفلامه في السينما، وأوضح المخرج، الذي طرح مؤخراً فيلمه Killers Of The Flower Moon، أنه يتجنب التسلل إلى عروض أفلامه، معترفا بأنه "قصير وهناك دائماً شخص كبير أمامه".

وتابع سكورسيزي قائلا: "يتحدث الناس ويتحركون كثيرًا، وأنا قصير وهناك دائمًا شخص كبير أمامي، والأمر نفسه أعانى منه في برودواي، فلا أستطيع الذهاب إلى المسرح، هناك شخص أمامي، ولا أستطيع رؤية المسرح أو سماع العرض".



مارتن سكورسيزي

وأصبح المخرج مؤخراً هو المخرج الحي الذي حصل على أكبر عدد من الترشيحات لجوائز الأوسكار بعد أن سجل ترشيحه العاشر عن فيلم Killers Of The Flower Moon، متجاوزاً تسعة ترشيحات لستيفن سبيلبرج.

ومن المقرر أن يتنافس مع كريستوفر نولان عن فيلم Oppenheimer، وجوستين تريت عن فيلم Anatomy Of A Fall، ويورجوس لانثيموس عن فيلم Poor Things، وجوناثان جليزر عن فيلم The Zone Of Interest في حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم.