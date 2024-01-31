ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية هنا الزاهد لأول مرة عن علاقتها بزوجها السابق الممثل أحمد فهمي بعد اتخذا قرار الانفصال في تشرين الثاني/نوفمير 2023 بعد زواج استمر لـ 4 سنوات. وقالت هنا الزاهد خلال استضافتها في برنامج "كلاكيت": "الحياة مش كلها وردي ولا كلها وحشة، ومش لازم أي اثنين يسيبوا بعض يبقى في مشاكل، في ناس مش بيتوفقوا مع بعض والنصيب مش بيكمل، لكن بيبقوا في منتهى الشياكة والاحترام". وتابعت :"إحنا كنا أصحاب في الأول، وبينا عشرة كبيرة 5 سنين، وأكيد في بينا كل احترام وهو شخص محترم جدا، ومش حاملة هم إني أشوفه، بالعكس شوفنا بعض في حفل جوي أوردز وسلمنا على بعض عادي، وهو دلوقتي صديق وزميل في نفس المهنة".

وختمت الموضوع: "الانفصال في الأول حاجة صعبة جدا علشان العشرة، لكن الحياة مكملة ولازم تقفي وتكملي، والحمد لله أنا تمام ومبسوطة وهو مبسوط جدا"

كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تتحدث عن كواليس إنفصالها عن أحمد فهمي.. وهذا ما حصل في لقائهما الاول بعد الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.