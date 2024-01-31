ردة فعل ذكية من نسرين طافش على صدور حكم بسجنها

ميرنا وليد - بيروت - رفضت محكمة الجنح في مصر معارضة الممثلة السورية نسرين طافش على الحكم القضائي الذي صدر بحقها والذي قضى بحبسها مدى 3 سنوات بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحقها من محكمة أول درجة في القضية رقم 1636 لسنة 2023.



من ناحيتها لم تعلق نسرين أبداً على هذا القرار على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بل تجاهلتها كلياً بطريقة حديثة فشاركت فيديو لها وهي تغني على خاصية الستوري اضافة الى فيديو اخر لها خلال ممارستها التمارين الرياضية في النادي وذلك لكي تؤكد ان القرار لم يتم تنفيذه في انتظار تطور اخر في القضية.