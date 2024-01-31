شاهد نادر صعب ينشر فيديو صادم لـ ريهام سعيد وهي تحت التخدير أثناء قيامه بعملية التجميل لها

كشف طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، تفاصيل جديدة عن عملية التجميل التي أجراها للإعلامية المصرية ريهام سعيد، والتي اتهمته فيها بتشويه وجهها.

ونشر صعب مقطع فيديو للإعلامية المصرية، وهي في البنج قبل إجراء العملية، موضحاً أنها تنام وجفون عينيها مفتوحة، ولذلك لا يستطيع شد الجفن.

وقال صعب في مقطع الفيديو: “ريهام سعيد طلبت إصلاح عيوب وجهها، وشد كامل الوجه والحنك والوجنتين، وطلبت شد عيونها ورفعها”.

وأشار إلى أنها ذهبت إليه بوجه مترهل، وليس كما تحاول أن تظهر في حملتها ضده، وإخفائها عيوبها بـالفلتر. ولفت إلى أنها أجرت العديد من عمليات التجميل ولديها الكثير من المشكلات في وجهها.

وأوضح أنه لم “يمس مطلقا الجفن العلوي، ولا العظم فوق العين”، واضطر لشد الوجه ورفعه، حتى تستمر نتيجة العملية عدة سنوات.

واستغرب من اتهام ريهام له بالتسبب بجروح في وجهها، معلقاً “أنه لا يوجد أي عملية جراحية من دون جرح”. وأضاف:”اشتغلت بضمير، وماكان بينعمل أحلى من هيك، وهي على علم بهيدا”.

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