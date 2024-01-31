شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر طبيب نفسى في مسلسل "فراولة" أمام نيللى كريم رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللى كريم، تصوير العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل، من إخراج محمد على، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث انتهى فريق العمل من تصوير اسبوعين من العمل، الذى تدور أحداثه في إطار إجتماعى لايت كوميدى .

ويجسد الفنان صدقى صخر شخصية طبيب نفسى في أحداث المسلسل، حيث تجسد نيللى كريم شخصية ابنة حارس عقار والذى يجسده الفنان حجاج عبد العظيم ووالدتها قارئة للفنجان في أحداث المسلسل.

وتعاقد بشكل رسمى كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وكانت آخر أعمال نيللى كريم مسلسل "عملة نادرة" وعرض في رمضان الماضى وشارك في بطولة المسلسل أحمد عيد، جمال سليمان كمال أبو رية، ندى موسى، وآخرون، إخراج ماندو العدل .

أما صدقى صخر كانت آخر أعماله مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع وشارك في العمل كلا من ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.