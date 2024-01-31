منى زكي تتألق بفستان أسود أنيق في عرض فيلمها في جدة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية منى زكي في عرض فيلمها الجديد "رحلة 404" أمس الثلاثاء بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. .

وتألقت منى بفستان أسود أنيق في الحدث، ونشرت صوراً لها من أمام السينما التي عرض فيها الفيلم وعلقت : "ساعات قليلة بس شفت فيها حب كبير، من قلبي شكرا لكل اللي حضروا العرض الخاص لفيلم رحلة 404 في جدة في المملكة العربية السعودية، شكرا للحفاوة في الاستقبال والحب، مبسوطة بردود الفعل الإيجابية على الفيلم، وهنبسط أكتر لما أسمع أراء باقي الجمهور ..يارب الفيلم يعجبكم".

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