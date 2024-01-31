شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد خيرى شلبى.. كيف خلد القرية المصرية فى مسلسل "الوتد" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأربعاء الـ 31 من يناير مع ذكرى ميلاد الكاتب والروائى خيرى شلبى، الذى يمتلك بصمات كبيرة، سواء في السينما أو الدراما المصرية، وذلك بأعمال خالدة لا تزال محل مشاهدة وتأثير إلى الآن مثلما يظهر مع أسماء تلك الأعمال الذى نستعرضها في السطور التالية.

مسلسل الوتد

مسلسل تم عرضه عام 1996، وشارك فى بطولته نجوم كُثر بقيادة الفنانة الكبيرة هدى سلطان، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً بقصته المميزة الذى كتبها خيرى شلبى بعبقرية خلدت القرية المصرية وعائلتها إلى الآن.

الشطار

لم تقتصر نجاحات خيرى شلبى على الدراما، فله فى السينما بصمة هامة ممثلة فى فيلم "الشطار" الذى يتطرق للفترة بعد حرب 67، حيث يتطرق لثلاثة مقاولين يتآمروا على مطربة مشهورة ليلقى القبض عليها بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، وذلك بعد انتحار زوجها، يحكم عليها وتدخل السجن، تبوء كل محاولاتها لإثبات براءتها بالفشل، وعندما يفرج عنها في عام 73 تعود لفتح قضيتها.

وكالة عطية

عام 2009، تم عرض مسلسل آخر كتبه المؤلف خيرى شلبى، وهو وكالة عطية، الذى يتطرق إلى امبراطور الحرافيش في مدينة دمنهور عام 1942، والذى يتصدي لمصالح سكان الوكالة بشتى الطرق.. كما يحاول التواطؤ مع القضاء لكنه يفاجأ بنزاهة واستقلالية القضاء، ويتصدى لشوادفي شخصية تدعى (أخنوخ) يحاول بكل قوة مواجهة طغيان شوادفي.