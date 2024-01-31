جنى سلامة موهبة لبنانية جديدة تخطف الأنظار في برنامج La Voix - كندا

ميرنا وليد - بيروت - موهبة لبنانية أطلت في برنامج La Voix - كندا وهي الشابة جنى سلامة التي تبلغ من العمر 22 عاماً، وأبهرت لجنة الحكم في مرورها الأوّل ضمن مرحلة "الصوت وبس" حيث أنها تتمتع بموهبة ملفتة وصوت جميل.



وفي تفاصيل ما قدمته جنى على المسرح دمجت بين العربية والفرنسية وغنت أغنيتَي "حبّيتك بالصيف" و "Coupable".

وانضمت جنى الى فريق النجم الكندي Corneille وصرح الأخير أن يعتمد على جنى كثيراً للاستمرار طويلاً في المراحل المقبلة من البرنامج.

يذكر أن جنى تعيس في مدينة أوتاوا الكندية.