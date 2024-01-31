بالفيديو- فتاة محجبة تطلب طلب غريب من كوينتن تارانتينو..و تصرفها يغضب الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أثارت فتاة محجبة جدلاً كبيراً بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه أثناء لقائها المخرج العالمي كوينتن تارانتينو، و طلبت منه طلب غريب و هو أن يوقع لها على قدمها ثم طلبت منه أن يقوم بتقيم قدمها ليرد عليها بالقول أنه لن يقوم بذلك، لكنه يعتقد أنها من الأقدام الأجمل التي رأها،فمن المعروف أن تارانتينو لديه هوس بالاقدام.



و في وقت سابق، وتعبيراً عن دعمه للجنود الإسرائيليين في الحرب الحاصلة بين إسرائيل وغزة، زار كوينتن تارانتينو قاعدة للجيش الإسرائيلي.

يذكر أن تارانتينو متزوج من الممثلة والمغنية الإسرائيلية السابقة دانييلا بيك ويقيم في إسرائيل.

وكان قد صدر بيان وقعه أكثر من 700 فنان ومؤثر، لدعم إسرائيل، وجاء من الموقعين كريس باين، وماييم بياليك، وليف شرايبر، وغال غادوت، وجيري سينفيلد، ومايكل دوغلاس، وإيمي شومر، وجيمي لي كيرتس، وريان ميرفي، وغيرهم.

