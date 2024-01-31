ريم البارودي عاشت فترة حزينة للغاية بعد وفاة والدها.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ريم البارودي عن الحالة النفسية التي عاشتها بعد وفاة والدها، مؤكدة أنه كان الداعم الأول لها، وعن إنفصاله عن والدتها.



وقالت ريم البارودي خلال ندوة صحافية: "كنت أتمنى والدي يكون موجود وقت عرض مسلسل "بنات السباعي"، لأنه كان بيحب الفن وبيشجعني دائماً".

وعن والدتها، قالت ريم: "والدي ووالدتي كانوا منفصلين، ولكن مكنش طلاق رسمي وعمري ما حسّيت إنهم منفصلين أو حتى بغياب حد فيهم". وأضافت: "مكتبتش أي بوست عندي على السوشيال ميديا وقت وفاة والدي، لأني محستش إن كتابتي لبوست مهمة لحد، ومحبتش أتاجر على السوشيال ميديا".