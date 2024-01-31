ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ريم البارودي عن الحالة النفسية التي عاشتها بعد وفاة والدها، مؤكدة أنه كان الداعم الأول لها، وعن إنفصاله عن والدتها.
وقالت ريم البارودي خلال ندوة صحافية: "كنت أتمنى والدي يكون موجود وقت عرض مسلسل "بنات السباعي"، لأنه كان بيحب الفن وبيشجعني دائماً".
وعن والدتها، قالت ريم: "والدي ووالدتي كانوا منفصلين، ولكن مكنش طلاق رسمي وعمري ما حسّيت إنهم منفصلين أو حتى بغياب حد فيهم". وأضافت: "مكتبتش أي بوست عندي على السوشيال ميديا وقت وفاة والدي، لأني محستش إن كتابتي لبوست مهمة لحد، ومحبتش أتاجر على السوشيال ميديا".
كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودي عاشت فترة حزينة للغاية بعد وفاة والدها.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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