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ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجمة العالمية ليندسي لوهان وهي تتجول في أحد الوشارع في منطقة ألفاريتا، جورجيا، يوم الاثنين، برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس، وإبنهما حجيث الولادة لؤي.
وتعد هذه الصورة من الإطلالات النادرة التي يظهروا بها سوياً، وكانت ليندسي ترتدي سترة خضراء ذات ياقة من الفرو وتستمتع بتناول المثلجات خلال تجولها مع عائلتها الصغيرة، وكان زوجها بدر يقوم بدفع عربة الطفل لؤي.
وكانت ليندسي لوهان قد شاركت الجمهور صورة لها على المرآة، وهي ترتدي شورت وكروب توب باللونين الأخصر والرمادي، فيما لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها.
وعبرت النجمة العالمية عن فخرها وعدم خجلها بالتغيرات التي طرأت على جسدها بعد الحمل والولادة، وعلقت: "أنا فخورة جدًّا بما استطاع جسمي تحقيقه خلال أشهر الحمل والآن التعافي. إنجاب طفل هو أعظم متعة في الحياة!".
كانت هذه تفاصيل خبر صورة عائلية تجمع ليندسي لوهان بزوجها الإماراتي وإبنهما.. ظهور نادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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