شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الفار يروى لتليفزيون الخليج 365 سبب انفعال أحمد زكى عليه ثم اعتذاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان عادل الفار ذكريات مشاركته الفنان أحمد زكى في أول أفلامه وهو هيستيريا الذى انتقل فيه إلى مرحلة التمثيل للمرة الأولى، وتجمعه مشاهد بالراحل أحمد زكى، وهى المشاهد الذى تحدث عنها خلال حوار مع تليفزيون السابع مع الزميل عادل عبد الله قال فيه : "أحمد زكى أول ما شافنى كان متواضع جداً وحكالى أمور كتيرة خاصة ببداياته الفنية، وقلت الراجل ده متواضع أوى، قبل أن نبدأ التصوير وبناء على طلب المخرج كنت أغمزه في كتفه بقوة، ومع تكرار الموقف تفاجأت من تحول شخصية زكى الذى أوقف التصوير وذهب لغرفته بعد تعنيفى".

وأضاف عادل الفار: "استغربت من التحول في شخصيته، وحينما سألنى المخرج قلت له نفذت المطلوب وكنت أغمزه في ذراعه، ليخبرنى بأن أفعل ذلك بهدوء وليس بالضرب، وبعد ربع ساعة عاد زكى للتصوير ونفذت كلام المخرج لكن أحمد زكى بعد انتهاء المشهد اعتذرلى وحيانى أمام الجميع قائلاً :((اللى عملته هو الصح لأنى مش عارف أخد الريأكشن صح لولا ضربك في كتفى)".ما أمام

وفاة ابن عادل الفار

جدير بالذكر أن الفنان عادل الفار تعرض لأزمة صحية شديدة فى وقت سابق، كما تعرض لمحنة أخرى ممثلة فى وفاة ابنه الذى لم يتخطى 35 عاما، وذلك منذ عامين، تعرض فيها لإبتلاء شديد، وقال فى تصريحات سابقة لموقع الخليج 365 أنه لو عاد به الزمن لكان يصاحب ابنه بصورة أكبر خاصة أنه توفى بعدما انغمس فى عالم المخدرات التى أذته بصورة كبيرة حتى وفاته.