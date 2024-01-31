شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الفار عن أزمته الصحية: ما حدش سأل عليا غير ياسر جلال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان عادل الفار ذكريات الأزمة الصحية التي ألمت به قائلاً خلال تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل عادل عبد الله : "أنا دفعتى نجوم كبار جداً، للأسف محدش فيهم سأل عليها، ممكن بسبب تغيير الأرقام، ما عرفوش يوصلوا ليا، يعني لا محمد فؤاد ولا مصطفى قمر ولا ناس كتير كلمونى للأسف".

وأضاف عادل الفار : " ياسر جلال كنت بكلمه قبل أزمتى الصحية ما كانش بيرد بسبب اشغاله، ولكن بمجرد علمه بالأزمة الصحية التي ألمت بى وجدته يتصل بى ويطمئن علي، كما اعتذر جداً وقتها عن عدم رده عليا في موقف يدلل على أخلاقه الكبيرة".

كما استرجع الفنان عادل الفار خلال الحوار ذكريات مشاركته الفنان أحمد زكى في أول أفلامه وهو هيستيريا الذى انتقل فيه إلى مرحلة التمثيل للمرة الأولى، وتجمعه مشاهد بالراحل أحمد زكى، قائلاً فيه : "أحمد زكى أول ما شافنى كان متواضع جداً وحكالى أمور كتيرة خاصة ببداياته الفنية، وقلت الراجل ده متواضع أوى، قبل أن نبدأ التصوير وبناء على طلب المخرج كنت أغمزه في كتفه بقوة، ومع تكرار الموقف تفاجأت من تحول شخصية زكى الذى أوقف التصوير وذهب لغرفته بعد تعنيفى".

وأضاف عادل الفار : "استغربت من التحول في شخصيته، وحينما سألنى المخرج قلت له نفذت المطلوب وكنت أغمزه في ذراعه، ليخبرنى بأن أفعل ذلك بهدوء وليس بالضرب، وبعد ربع ساعة عاد زكى للتصوير ونفذت كلام المخرج لكن أحمد زكى بعد انتهاء المشهد اعتذر لى وحيانى أمام الجميع قائلاً :((اللى عملته هو الصح لأنى مش عارف أخد الريأكشن صح لولا ضربك في كتفى)".