شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يوشك على الانتهاء من تصوير مشاهد "ميناء الاتكه" بمسلسل"المعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد "المعلم" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، حيث يصور فريق العمل عدة مشاهد في ميناء الاتكه أحد أشهر الموانى لصيد السمك في مدينة السويس، ومن المقرر أن يواصل تصوير العمل في القاهرة تباعاً مع جدول التصوير .

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

وكانت آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.