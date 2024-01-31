بالصور- بالأبيض والأسود..جينيفر لوبيز تبرز أناقتها و أنوثتها بلوك رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، وظهرت بلوك مميز و أنيق حيث إرتدت أوفرأول باللون الأبيض شيك وواسع مكشوف الصدر و تحته توب باللون الأسود ضيق ذات أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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و في وقت سابق، تصدر لقاء جينيفر لوبيز بالمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وإبنه إيلي صعب جونيور، الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، وتداول النشطاء مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق هذا اللقاء، وتفاعلوا معه.

وقد ضجت على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات من لحظة وصول جينيفر لوبيز إلى القاعة التي يجري فيها حالياً عرض المجموعة الجديدة للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

