بدر خلف بروب نوم أحمر.. ويقدم للسيدات هذه النصيحة

ميرنا وليد - بيروت - أطل خبير التجميل بدر خلف على الجمهور بروب نوم باللون الأحمر، ظهر وهو يجلس بأسلوب جريء ويتوجه بالحديث للسيدات، ويحاول إقناعهن بضرورة إرتجاء ملابس كهذه لجذب الرجل، قائلاً: "الرجال تحب الـ over".



وعلق بدر خلف قائلاً: "دلعك سلاحك عزيزتي المتزوجة".

وقد إحتفل خبير التجميل بدر خلف بعيد ميلاده، وشارك الجمهور مقطع فيديو له وثق من خلاله الإحتفال.

وعلق بدر على الفيديو، كاشفاً عن عمره الحقيقي 50 عاماً، وقال: "كل عام وانا بخير، صار عمري 50 سنه".

وأكد الجمهور أنه لم يصدق كلام بدر خلف، وقال المتابعون إنه لا يمكن أن يكون عمره 50 عاماً.