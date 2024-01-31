إطلالة شتوية مميزة لـ نسرين طافش.. وهكذا بدت

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور مجموعة صور وثقت من خلالها أحدث إطلالاتها الشتوية1ز

وإرتدت نسرين طافش تنورة قصيرة وواسعة باللونين الأحمر والأسود، ونسقت معها توب turtle neck باللون الأسود، وفوقها معطف طويل باللون الأسود.

وقد نسقت معه إطلالتها حقيبة يد باللون الأسود، وحذاء شتوي باللون نفسه.

ومن الناحية الجمالية، تركت نسرين شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وقد رفضت محكمة الجنح في مصر معارضة نسرين طافش على الحكم القضائي الذي صدر بحقها والذي قضى بحبسها مدى 3 سنوات بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحقها من محكمة أول درجة في القضية رقم 1636 لسنة 2023.

من ناحيتها لم تعلق نسرين أبداً على هذا القرار على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بل تجاهلتها كلياً بطريقة ذكية فشاركت فيديو لها وهي تغني على خاصية الستوري اضافة الى فيديو اخر لها خلال ممارستها التمارين الرياضية في النادي وذلك لكي تؤكد ان القرار لم يتم تنفيذه في انتظار تطور اخر في القضية.

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