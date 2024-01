Watch it تطرح الحلقات الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت منصة "watch it" الحلقة التاسعة والعاشرة من مسلسل "حالة خاصة"، من بطولة غادة عادل وطه دسوقي وهي الحلقات الأخيرة من المسلسل الذي عرض منذ بداية شهر يناير الجاري.

وأتاحت المنصة الحلقتين 9 و 10 في تمام الساعة الثانية عشر صباح اليوم الأربعاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it البرومو الدعائي للحلقات مصحوبا بتعليق: "بعد 8 حلقات من المسلسل، تفتكروا أماني النجار هتختار مين؟

مسلسل حالة خاصة من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض الآن حصريًا كل أربعاء 12 صباحاً" .

مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانة غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، نبيل علي ماهر، إخراج عبد العزيز النجار.

يذكر أن آخر أعمال غادة عادل بالسينما فيلم "مرعي البريمو" فكرة محمد هنيدي، سيناريو وحوار إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد،

وبطولة محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، علاء مرسي، أحمد بدير، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، إنجي علي.

