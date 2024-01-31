هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها صور من أحدث ظهور لها.

ونشرت هيفاء الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت "جمبسوت" باللون الأسود وجاكيت من الفرو.

وانهالت عليها تعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي: "جمالك، مش بتكبر أبدا، ربي يحفظك من كل سوء، الأناقة هيفاء".

يذكر أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرا كليبها الغنائي الجديد "وصلتلها" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور.

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