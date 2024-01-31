غادة عبدالرازق تنشر صور لها داخل "الطائرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها بصور لها أثناء عودتها من عرض أزياء في باريس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت غادة في الصور بإطلالة جذابة داخل "الطائرة"، وعلقت: "الطيران في السماء".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "قمر أوي، بحبك أوي، يا زينك، قمر وعسل سكر وجميلة وملكة جمال العالم كله، قمر القمرات".

وتخوض النجمة غادة عبدالرازق السباق الرمضاني المُقبل 2024 بمسلسل "صيد العقارب".

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

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