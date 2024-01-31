محمد رمضان داخل سيارة فارهة في أحدث ظهور له (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة له، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر رمضان في الصورة داخل سيارة فارهة، من أحدث ظهور له.

وقدم "رمضان" حفل افتتاح البطولة التي تقام في الكوت ديفوار وكان المغني العربي الوحيد الذي تم اختياره لتقديم حفل الافتتاح.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "أسد أسود".

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