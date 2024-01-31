علا رشدي تهنئ زوجها بمناسبة عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة علا رشدي بصحبة زوجها النجم أحمد داود بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت علا صور لهما، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وإنت طيب ي بنتوتي، قولت أفكرك بالصيف والجو الحلو في الأيام الجميلة دي، ربنا يخليك لينا".

وانهالت عليها التعليقات من النجوم حيث علقت داليا شوقي: "حبايب قلبي بحبكوا أوي، كل سنة وانت طيب وجميل يا بنتوخ"، ونيللي كريم وضعت إيموجي، بينما جاء تعليق هنا شيحة: "بحبكم انتوا الاتنين".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود الدرامية، مسلسل " زينهم" من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج شركة أورما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

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