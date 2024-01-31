"جيب قصيرة".. أحدث ظهور لـ نسرين طافش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها بصور من أحدث ظهور لها.

ونشرت نسرين الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "عن ليلة أمس"

وظهرت نسرين بإطلالة مميزة ارتدت فيها جيب قصيرة وجاكيت باللون الاسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جمالك، ماشاء الله عليكي، إنتي الحلا كلو، يسعد دربك، تجنني حبيبتي".

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

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