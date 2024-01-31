الأقصر الأفريقي يوقع بروتوكول تعاون مع "كيميت للسلام ويعلن تفاصيل الدورة الـ13 في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أنه تم توقيع عقد شراكة وتعاون بين المهرجان ويمثله المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والسفيرة ليلى بهاء الدين المدير التنفيذي لمؤسسة كيميت للسلام والمعرفة برئاسة السيد ممدوح عباس

التعاون يهدف دعم العلاقات بين الدول الإفريقية الشقيقة كأساس للتنمية في القارة الأم، وذلك أحد أهم أهداف مؤسسة كيميت.

وعلى صعيد آخر صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل وفعاليات الدورة الثالثة عشرة يوم الجمعة المقبل 2 فبراير الساعة الثالثة عصراً بمسرح الهناجر بدار الأوبرا، بحضور لفيف من الفنانين والنقاد، وسيكون من بين الحضور النجوم: محمود حميدة وإلهام شاهين وصبري فواز وأحمد فتحي وسلوى محمد علي.