ديفيد ليترمان يدافع عن تايلور سويفت وحبيبها أمام الجمهور .. اعرف القصة

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القاهرة - سامية سيد - دافع المذيع العالمى ديفيد ليترمان عن المغنية العالمية تايلور سويفت وحبيبها اللاعب ترافيس كيلسي أمام وجه مشجعي اتحاد كرة القدم الأميركي الغاضبين، وطلب منهم "الصمت".

ساعد كيلسي، لاعب فريق كانساس سيتي تشيفز، فريقه في الحصول على مكان في بطولة السوبر بول بعد فوزه على فريق بالتيمور رافينز يوم الأحد الماضى، ومع حضور سويفت في المباراة، والتي احتفلت مع حبيبها بالنصر على أرض الملعب.



ديفيد ليترمان وتايلور سويفت وترافيس كيلسي

وقبل ساعات من الفوز، نشر ليترمان مقطعا على وسائل التواصل الاجتماعي أثنى فيه على الثنائى وانتقد أولئك الذين سئموا من التغطية الإعلامية المحيطة بهما.

وقال ليترمان في الفيديو: "تايلور سويفت، لا أعتقد أنه في تاريخ الأعمال الاستعراضية أو تاريخ الثقافة الشعبية، شهدنا أي شيء مثلها على الإطلاق، إنها تتمكن من السيطرة على المسارح حول العالم، وتقدم حفل مدته ثلاث ساعات، وها هي تايلور سويفت، التي تعتبر نورًا ساطعًا للخير في العالم، وقد بدأت بمواعدة ترافيس كيلسي".

وتابع ليترمان قائلا:" يقول مشجعى كيلسى " نريد تايلور وكرة القدم"، ويرد عليهم معجبوا سويفت " نحن لا نريد لاعب كرة قدم هنا مع كيلسى"، وأنا أقول لكلا المشجعين ما يحدث بين الثنائى شيء جميل، اصمتوا!".

وأنهى ليترمان حديثه قائلا:"ما يحدث أمر جيد لتايلور سويفت وهو شيء إيجابي وسعيد للعالم، خاصة أنها تعد قوة هائلة، وأعتقد أنها تريد فقط رؤية الناس يفعلون الشيء الصحيح. فليبارك الله تايلور سويفت وكيلسى".