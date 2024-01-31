شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة نجوم مسلسل "ألف ليلة وليلة" والعرض في رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، تصوير المسلسل تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل، من تأليف أنور عبد المغيث، ومن إخراج إسلام خيرى، وإنتاح ميديا هب – سعدى وجوهر وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، حيث قطع المخرج شوطاً كبيراً في تصوير العمل الذى يعد من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان المقبل .

وخلال السطور التالية يستعرض الخليج 365 قائمة نجوم مسلسل "الف ليلة وليلة" وهى كالتالى : ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، ايتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .



ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل الدعاية الفترة المقبلة، تمهيداً لطرحه في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه.