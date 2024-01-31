شكرا لقرائتكم خبر عن من الإمام الشافعى لحسن الصباح.. المتحدة تعيد الشخصيات التاريخية بقوة مصر الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما كانت مصر رائدة بأعمالها التاريخية المهمة منذ تأسيس التليفزيون المصرى، والذى يمتلك فى ذاكرته أهم الأعمال التاريخية، والشخصيات المؤثرة، بواسطة أعمال مهمة ومتنوعة ما بين الدينية إلى السياسة وغيرها من الأعمال، وهو ما يعود مؤخراً مع مسلسلات مهمة مثلما حصل العام الماضى مع حرص الشركة المتحدة على تقديم أعمال تاريخية مهمة.

البداية كانت مع مسلسل "الإمام الشافعى" الذى قدم بطولته الفنان خالد النبوى، وعرض على أغلب القنوات العربية بالتزامن مع عرضه على القنوات المصرية، في تحدٍ كسب الرهان خاصة مع تقديم خالد النبوى الدور بصورة مميزة، وهو العمل الذى سلط الضوء على الحياة فى مصر وقتها.



خالد النبوى فى دور الإمام الشافعى

وخلال دراما رمضان المقبل يستعد النجم كريم عبد العزيز لمسلسل الحشاشين، مُجسداً دور حسن الصباح، وبمجرد الإعلان عن العمل الضخم الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حاز على اهتمام كبير، خاصة أن كاتبه هو المؤلف عبد الرحيم كمال، ومخرجه بيتر ميمى.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .