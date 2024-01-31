شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تفاصيل الدورة الـ13 من مهرجان الأقصر في مؤتمر صحفي 2 فبراير بالهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أنه تم توقيع عقد شراكة وتعاون بين المهرجان ويمثله المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والسفيرة ليلى بهاء الدين المدير التنفيذي لمؤسسة كيميت للسلام والمعرفة برئاسة السيد ممدوح عباس، بهدف دعم العلاقات بين الدول الإفريقية الشقيقة كأساس للتنمية في القارة الأم، وذلك أحد أهم أهداف مؤسسة كيميت.



مهرجان الأفصر للسينما الأفريقية

وعلى صعيد آخر صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل وفعاليات الدورة الثالثة عشرة يوم الجمعة المقبل 2 فبراير الساعة الثالثة عصراً بمسرح الهناجر بدار الأوبرا، بحضور لفيف من الفنانين والنقاد، وسيكون من بين الحضور النجوم محمود حميدة وإلهام شاهين وصبري فواز وأحمد فتحي وسلوى محمد على.