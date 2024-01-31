طارق الشناوي ينتقد يسرا مجددًا مع انطلاق عرض فيلمها “ليلة العيد” ويوجّه لها هذه النصيحة

بالتزامن مع انطلاق عرض أحدث أفلامها “ليلة العيد” في دور السينما المصرية، أعربت الفنانة يسرا، خلال لقاء لها ضمن برنامج “كلمة أخيرة”، عن سعادتها بالمشاركة في بطولة الفيلم وبردود الأفعال الايجابية حوله.

يسرا لفتت الى تميّز فيلم “ليلة العيد” عن باقي الأفلام، خصوصًا انه يناقش مشاكل حقيقية وقضايا اجتماعية واقعية لدرجة ان الجمهور قد يخاف من مشاهدته لأنه صادم ومؤلم.

وشدّدت يسرا ان فيلم “ليلة العيد” يناقش مشاكل المجتمع بشكل مختلف، من خلال طرح عدة قصص. لافتة ان السيناريست أحمد عبدالله والمخرج سامح عبدالعزيز، قدما هذه القصص بشكل “سلس” ومتناسق من خلال احداث الفيلم، كما اكدت انها مقتنعة بالفيلم وهي على يقين بأنها قامت بالأمر الصحيح.

لكن في المقابل، تعرّضت يسرا لانتقاد لاذع من الناقد الفني طارق الشناوي الذي عبّر في لقاء تلفزيوني عن عدم رضاه على الفيلم. لافتاً ان الفنانة يسرا لم تكن موفقة بإختياراتها الفنية في العامَين الماضيَين.

الشناوي انتقد فيلم “ليلة العيد”، مشيرًا انه عبارة عن “قص ولصق” ولقطات متعددة تتناول قضايا المراة التقليدية، دون ان تقدّمها في شكل درامي او في سياق فني مختلف، فظهر الفيلم وكأنه “مصنوع”.

ووجّه الشناوي رسالة الى يسرا طالبها فيها بتحمل المسؤولية الأدبية امام جمهورها، ودعاها بإعتبارها نجمة متعددة الأجيال ومتجددة، الى مراجعة نفسها وشحن بوصلتها الاختيارية لكي تجيد اختيار اعمالها القادمة”.

فيلم “ليلة العيد” بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى وغيرهم، إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام خالد ومحمد السبكي، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما وتتعرضن لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهُّم بعض الرجال لحقوقهنّ، حيث يسلط الفيلم الضوء على العنف ضد المرأة، زواج القاصرات وختان الإناث.