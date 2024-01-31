لماذا لا يذهب مارتن سكورسيزي للسينما لمشاهدة أفلامه ؟

ميرنا وليد - بيروت - صرح المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي عن سبب عدم ذهابه لمشاهدة أفلامه في السينما، موضحاً أنه يتجنب التسلل إلى عروض أفلامه، معترفا بأنه "قصير وهناك دائماً شخص كبير أمامه".
وتابع سكورسيزي قائلاً : "يتحدث الناس ويتحركون كثيرًا، وأنا قصير وهناك دائمًا شخص كبير أمامي، والأمر نفسه أعاني منه في برودواي، فلا أستطيع الذهاب إلى المسرح، هناك شخص أمامي، ولا أستطيع رؤية المسرح أو سماع العرض".
وأصبح المخرج مؤخراً هو المخرج الحي الذي حصل على أكبر عدد من الترشيحات لجوائز الأوسكار بعد أن سجل ترشيحه العاشر عن فيلم Killers Of The Flower Moon، متجاوزاً تسعة ترشيحات لستيفن سبيلبرغ.
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