بأجواء مليئة بالحب..جاستن بيبر يشارك قبلة رومنسية مع زوجته هايلي بيبر-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي جاستن بيبر صور مع الجمهور جمعته بزوجته عراضة الأزياء العالمية هايلي بيبر عبر حسابه الخاص، و ظهر الإثنان باجواء من الرومنسية والحب و هما يتبادلان قبلة رومنسية، لينهال عليهم الجمهور بالتعليقات معبرين عن حبهم لهما.



و في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان العالمي جاستن بيبر، وهو يتجول في الشارع برفقة زوجته هايلي.

وواجه الثنائي بعد هذه الصورة حملة تنمر وإنتقادات واسعة، حيث إعتبر الجمهور أن هايلي تتفوق بجمال ملامحها على جستن بكثير، وهذا أمر واضح جداً.

