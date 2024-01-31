ياسمين صبري تضج أنوثة بفستان أسود ضيق

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ياسمين صبري بصورة جديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أظهرت فيها أناقتها المعتادة بفستان أسود ضيق أبرز تأثيرات الرياضة الدائمة على جسمها.



ياسمين نسقت مع الفستان بلايزر راقية باللون البيج، كما تزينت بالأكسسوارات الذهبية الناعمة.

وعلى صعيد أحدث أعمال ياسمين التمثيلية، فهي تطل في بطولة فيلم يعرض في العديد من الدول العربية بينها مصر ولبنان، وهو فيلم "أبو نسب"، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وبطولة: محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الممثلين.