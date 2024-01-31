ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان عظيم أغنيته الجديدة "ليه سافرت" التي تحاكي العلاقات العاطفية التي تفرقها المسافات بداعي العمل.

الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات وألحان عظيم، ومن توزيع سعيد فرنودي، وتجسّد بكلماتها المؤثرة قصة شخص يعيش علاقة حب ولكن شاء القدر أن يطفئ شمعة عيده وحيدًا.

تمّ تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية في مدينة إسطنبول حيث اختار عظيم المدينة بمعالمها الجميلة والبحر لالتقاط مشاهد الكليب المفعم بالأحاسيس التي عودنا عظيم أن يجسّدها في كل أعماله.

الجدير بالذكر أن عظيم كان قد أصدر في مطلع هذا العام أغنية "بلاك" باللهجة اللبنانية، من كلماته وألحانه، وقد لاقت رواجًا وتفاعلًا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويعد عظيم جمهوره بمفاجآت كثيرة وبإصدار مجموعة مميزة من الأغنيات والألحان الجديدة هذا العام.

كانت هذه تفاصيل خبر عظيم يطفئ شمعة عيد ميلاده الثلاثين وحيدًا في إسطنبول .. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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