مهرجان الرياض الدولي للجاز|3 ليالِ مع رموز موسيقية عربية وعالمية

ياسر رشاد - القاهرة - في خطوة موسيقية جديدة تقدمها السعودية في سلسلة إنجازاتها الموسيقية التي تشهدها خلال السست سنوات الماضية، بمهرجان الرياض الدولي للجاز في موسمه الأول الذي يقام خلال فبراير القادم.

تواجد استثنائي لموسيقى الجاز في الدورة الأولى من المهرجان



ومع افتتاح النسخة الأولى من مهرجان الرياض الدولي للجاز، سيكشتف رواده علامات موسيقية مهمة في مجال الجاز الذي يتضمن ثلاث ليالٍ فنية من 7 إلى 9 فبراير القادم، والتي سيستمتع خلالها الزوار بثراء وتنوّع موسيقى الجاز.



يتميز مهرجان الرياض الدولي للجاز بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين ومجموعة مميّزة من نجوم الجاز في السعودية والعالم العربي، حيث سيعتلي المسرح في كل ليلة فنية من المهرجان نخبة من أبرز وأشهر نجوم موسيقى الجاز بمقطوعاتهم الاستثنائية الفريدة من موسيقى الجاز التي تعكس التنوع الثقافي والتاريخي لموسيقى الجاز، وقدرة هذا الفن الموسيقي الساحر على دمج الثقافات المتنوعة وتجاوز الحدود الجغرافية.

البرنامج الكامل لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الرياض الدولي للجاز



يعد مهرجان الرياض الدولي لموسيقى الجاز فرصة رائعة للجمهور للاستمتاع برواد تلك المجال، ومقابلة أبرز وأشهر الفنانين والفنانات على مستوى محلي وعالمي،في 3 ليالي كالآتي:

الليلة الأولى 7 فبراير مع موسيقى البوب الإلكترونية مع نادين لنجاوي المعروفة بإسم “فلانة”، والتي تعد من أبرز المواهب المحلية الصاعدة والمتميزة بالفنون الموسيقية المتنوعة، والتي كشفت عبر حسابها في الانستجرام عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الأولى لمهرجان الرياض الدولي للجاز، ودعت جمهورها لحضور هذا الحدث الفريد الذي يعد بتقديم تجربة لا مثيل لها لموسيقى الجاز.



بجانب الفرقة العالمية "ذا كات إمباير" The Cat Empire ، والفنانة العالمية الشهيرة يولاندا براون YolanDa Brown OBE والتي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الأولى من مهرجان الرياض الدولي للجاز.





الليلة الثانية 8 فبراير مع الفنانة العالمية الشهيرة "شاكا خان" CHAKA KHAN ، والفرقة العالمية المعروفة بعروضها الساحرة "كوكوروكو" KOKOROKO ، كما ستشارك فرقة "مجاز" البحرينية المتميزة بمقطوعاتها الموسيقية، في عروض هذه الليلة من المهرجان.





الليلة الثالثة 9 فبراير بمشاركة الفرقة السعودية "قروشة" Garwasha التي حققت شهرة واسعة مؤخرا بعروضها الفريدة الجاذبة، كما سيشارك في هذه الليلة الفنان العالمي "ماسيجو" Masego ، والفرقة الموسيقية العالمية الشهيرة "هاييتوس كايوتي" HIATUS KAIYOTE .

يهدف مهرجان الرياض الدولي للجاز إلى تسليط الضوء على ثقافة موسيقى الجاز مع روادها محليا وعالميًا وعامل جذب مهم لمحبي ذلك النوع مع حضور نخبة من محترفي موسيقى الجاز العالميين.