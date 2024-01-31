خاص بالفيديو- أحمد عز يتحدّث لـ “الخليج 365” عن موسم رمضان وأعماله… هذا ما كشفه

بالتزامن مع تصريح الممثل أحمد عز، عبر موقع “الخليج 365”، على هامش مشاركته في حفل “جوي اووردز”، الذي اقيم مؤخرًا في الرياض، بأنه خارج السباق الرمضاني ٢٠٢٤، يستمر النجم المصري بتصوير أعماله السينمائيّة حيث انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم “أولاد رزق٣” في الرياض وانتقل فريق العمل الى مصر لاستكمال التصوير.

أيضًا يصوّر “أحد عز” فيلم “فرقة الموت”، إذ شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، صورة من كواليس العمل وكتب: “من تصوير فيلم فرقة الموت برعاية موسم الرياض وGeA”.

ظهر “عز” في الصورة الى جانب مجموعة من الممثلين المشاركين في العمل وهم يجلسون في احد المطاعم التي تتميز بطابع كلاسيكي فترة الأربعينيات. تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق يجسّد فيه احمد عز دور ضابط يواجه سطوة احد المجموعات في خط الصعيد.

يشارك في بطولة الفيلم: أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، عصام عمر، تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

أما على صعيد فيلم “أولاد رزق٣” فقد سبق ووجّه المخرج طارق العريان رسالة شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، على دعمه للفيلم بمبلغ يصل الى ثلاثة ملايين دولار.

وعبّر العريان عن سعادته بدعم تركي آل الشيخ الكبير في خروج الفيلم بتقنيات عالمية كاشفًا انه سيتم تصوير جزء من الفيلم ضمن موسم الرياض وسيشرف عليه أشخاصًا مختصين بأفكار “الأكشن والقفزات”.

ومن المقرر أن يضم فيلم “أولاد رزق٣” العديد من الفنانين، منهم: أحمد عز، عمرو يوسف، باسم سمرة، سيد رجب، إياد نصار، ماجد الكدواني، آسر ياسين الذي يظهر خلال أحداث الفيلم بدور الشايب كضيف شرف. والفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج طارق العريان.