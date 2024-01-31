بالصور- رحمة رياض و ألكسندر علوم يكشفان عن جنس طفلهما بجلسة تصوير رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الفنانة العراقية رحمة رياض و زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم لجلسة تصوير مميزة مع مجلة Vogue العربية، ظهر فيها الإثنان بعدد من الإطلالت المميزة و الأنيقة باجواء رومانسية حيث حرصت رحمة على إظهار بطنها المنفوخ، و في مقابلة لهما قال الإثنان أن فصل جديد بدأ في حياة عائلتهما، و خلال حديثهما المعمق عن المولود قالت رحمة: "إن توفير الاستقرار لابنتي هو أولويتي الأولى، وأنا أعلم أن أليكس سيكون أبًا رائعًا ومهتمًا وحاضرًا”، كاشفةً عن جنس المولود، الأمر الذي فاجا الناس، حيث حظي هذا الخبر بتفاعل كبير منهم.



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