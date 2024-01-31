محمد الشرنوبي يطرح أحدث أغانيه بعنوان "ما كفاية"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد الشرنوبي، أغنية بعنوان "ما كفاية" وهي ثاني أغانيه منعام 2024 والأغنية من كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبي وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو - عيسى أسود.



وتقول كلمات "ما كفاية":

ما كفاية

بقول الوقت ده هيفوت..هنرجع تانى بعد سكوت

ومش خلصانه يا حكايتى..عشان لسه فى شوق موجود

عشان انا لسه فى عندى كلام من قبل ما تعاندى

وأدينى صبرت ع الأيام.. واديكى لسه مش جنبى

ما كفاية

مفيش يوم يعنى وحكايه يقولو ع اللى جوايه

تحنى وترجعى ليا ماتبقيش ضعفى وأذايا

مفيش لحكايتى دى نهاية تكونى فيها ومعايا

مفيش يعنى كلام ينفع ولا انتى بقيتى نسايه

دخلت بحبى ليكى رهان وقولت الحب نفسه ضمان

هتبقى وهبقى أنا جنبك وأدينى لوحدى أنا الخسران

طلعتى حسبه مافهمهاش وقلبى يموت اوى لو عاش

قالولى إن اللقا ده نصيب طلعتى نصيب و لسه مجاش

ما كفاية

طب أعمل ايه فى اللى انا فيه

أسيب يعنى اللى واجعنى وأعيش أداريه

ما كفاية