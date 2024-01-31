بينهم تايلور سويفت وأديل.. شركة Universal Music Group تحذف أغاني نجومها من على منصة شهيرة

ياسر رشاد - القاهرة - في بيان صادم لها أعلنت شركة Universal Music Group حذف جميع أغاني نجوم الغناء التابعين لها على منصة TikTok، ويتم تطبيق القرار ابتداءً من اليوم 31 يناير 2024، والتي نشرت تفاصيله بالكامل عبر الموقع الرسمي لها.

تأثير حذف الأغاني على طرفي النزاع والنجوم المتضررون

تعد شركة Universal Music Group هي الواجهة الإعلامية والانتاجية لكبار رموز الغناء العالمي أبرزهم تايلور سويفت، دوجا كات، بيلي أيليش، دريك، أديل، ليدي جاجا، ذا بيتلز، أريانا جراندي، هاري ستايلز، BTS، جاستن بيبر، سيلينا جوميز، وبتبيعة ذلك القرار سيتم حذف جميع أغانيهم عبر TikTok ولن يستطيع مستخديمه لاستعانة بأغانيهم داخل التطبيق.

تعود أسباب القرار الصادم للشركة هو الحفاظ على حقوق كاتبي الأغاني وأصحابها ونقص التعويضات المادية لهم من قِبل تطبيق TikTok

هذا وانتهت اتفاقية ترخيص الموسيقى بين UMG وTikTok، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ByteDance، يوم الأربعاء، ولم يتم الاتفاق على شروط جديدة، وهذا يعني أن UMG يمكنها سحب الموسيقى الخاصة بها من TikTok.

كما وجهت UMG في بيانها إنها تضغط على TikTok أثناء مناقشات العقد بشأن ثلاث قضايا، وهي: التعويض المناسب للفنانين وكتاب الأغاني لديها، وحماية الفنانين من الآثار الضارة للذكاء الاصطناعي، والسلامة عبر الإنترنت لمستخدمي TikTok.

وأضافت UMG: "عندما اقترحنا أن تتخذ TikTok خطوات مماثلة مثل شركائنا الآخرين في النظام الأساسي لمحاولة معالجة هذه المشكلات، واجهتنا الشركة أولاً باللامبالاة، ثم بالترهيب".

وأضافت "مع استمرار مفاوضاتنا، حاولت TikTok إجبارنا على قبول صفقة تقل قيمتها عن الصفقة السابقة، وأقل بكثير من القيمة السوقية العادلة ولا تعكس نموها الهائل. كيف حاولت تخويفنا؟ من خلال إزالة موسيقى بعض فنانينا الناشئين بشكل انتقائي، مع الاحتفاظ بنجومنا العالميين الذين يجذبون الجمهور على المنصة".

رد TikTok على بيان Universal Music Group

وفي ردها على اتهامات UMG، قالت TikTok في بيان: "إنه لأمر محزن ومخيب للآمال أن تضع Universal Music Group جشعها فوق مصالح فنانيها وكتاب الأغاني لديها".

وأضافت "على الرغم من السرد والخطاب الكاذب لشركة Universal، فإن الحقيقة هي أنهم اختاروا الابتعاد عن الدعم القوي لمنصة تضم أكثر من مليار مستخدم تعمل بمثابة وسيلة ترويجية واكتشاف مجانية لمواهبهم."