فيديو: الملحن ناصر الصالح يعلن انسحابه من البرامج التلفزيونية .. ويكشف السبب

كشف الملحن ناصر الصالح عن قراره بعدم الخروج في البرامج التلفزيونية نظرًا لسوء حالته النفسية. وأعلن الصالح هذا القرار خلال مشاركته في برنامج حوار مفتوح مع خالد مدخلي.
أعرب الصالح عن تعبه وإرهاقه، وأكد أنه لا يرغب في الخروج والحديث للناس في حالته الحالية غير الجيدة. وأشار إلى أنه يعاني من حالة اكتئاب، وهذا ما دفعه للانسحاب على الهواء خلال المشاركة الهاتفية في البرنامج. وقد أوضح الصالح أنه يشعر بالتعب والإرهاق، وخاصة لأنه يتناول أدوية في النهار ويعتقد أنها تؤثر سلبًا على حالته النفسية. وعبر عن اعتذاره للجمهور ولمنتظريه، مؤكدًا أنه في حاجة للراحة والاستشفاء.
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