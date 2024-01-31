بعد زيارته أهرامات الجيزة.. توم هانكس يروج لرحلته إلى القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم العالمي توم هانكس الترويج لأحدث انتاجاته هذا العام بعنوان "The Moonwalkers: A Journey With Tom Hanks" ويستخدم الفيلم صوت "هانكس" للحديث عن رحلات البشر إلى القمر سواء في الماضي أو المستقبل وذلك في مركز الفنون في لندن.

ويروي "هانكس" تجربة ملحمية تقدم منظورًا جديدًا لرحلات البشرية من خلال سرد قصص مهمام "أبولو" بتفاصيل دقيقة، ويوفر البرنامج نظرة ثاقبة للبعثات من خلال الذهاب إلى ما وراء الكواليس بما في ذلك عدد من المقابلات بين رواد الفضاء.

وسيتم تقديم العديد من الصور والمشاهد الحصرية التي ستعرض لأول مرة وقدمتها وكالة "ناسا" للحصول على أفضل تجربة ممكنة، حيث ستعمل تقنية العرض والصوت القوية في "Lightroom" في مركز الفنون في لندن على تحويل المساحة الهائلة إلى وسيلة للقيام برحلة غامرة مذهلة إلى أقرب جار سماوي لنا.

شارك توم هانكس في كتابة فيلم The Moonwalkers مع كريستوفر رايلي، الكاتب والمخرج الذي رشح مرتين لجائزة BAFTA والذي تتضمن أعماله العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائدة حول الفضاء لأمثال BBC وNetflix وPBS.

يروي العرض قصص مهمات أبولو، ويعكس رحلاتهم الممتعة على نطاق مذهل، ستمنح المقابلات التي تم تصويرها حديثًا بين هانكس ورواد الفضاء في برنامج أرتميس الحالي نظرة ثاقبة حول عودة البعثات السطحية المأهولة إلى القمر.

سيقدم هانكس بنفسه التعليق الصوتي، مصحوبًا بموسيقى أصلية مذهلة لآن نيكيتين التي تتضمن أعمالها السابقة المسلسل الناجح HIJACK على Apple TV+ بطولة إدريس إلبا وفيلم السرقة الشهير American Animals بطولة إيفان بيترز وباري كيوغان.

ستحول لقطات NASA الأصلية والصور المذهلة من برنامج Apollo Remastered من Andy Saunders مساحة Lightroom الشاسعة إلى رحلة غامرة إلى سطح القمر، والتي تم إحياؤها من قبل المخرجين المشاركين Nick Corrigan وLysander Ashton من 59 Productions.

على مدار برنامج أبولو، التقط رواد الفضاء الاثني عشر الذين وضعوا أقدامهم على القمر آلاف الصور الأصلية بكاميرات هاسيلبلاد متوسطة الحجم. على مدار نصف قرن، كانت كل صورة متاحة للجمهور تقريبًا للهبوط على سطح القمر، تم إنتاجها من نسخة أقل جودة من هذه النسخ الأصلية.

بالنسبة إلى Apollo Remastered، قام آندي سوندرز، ولأول مرة، بإعادة صياغة الصور رقميًا من كل مهمة من الفيلم الأصلي، تكشف هذه الصور عن التفاصيل المفقودة منذ نصف قرن، وتقدم رؤية جديدة مذهلة واستعراضًا استعاديًا ساحرًا لأعظم مغامرة للبشرية. في مساحة Lightroom الشاسعة، يتم رؤية هذه الصور بشكل لم يسبق له مثيل - على نطاق يغمر المشاهد بالكامل، وينقله إلى سطح القمر.

وأعلن الموقع الرسمي لمركز الفنون في لندن عن تمديد حجز برنامج Moonwalkers في Lightroom في لندن حتى 9 يونيو 2024. ومع إضافة تواريخ جديدة، يمكن لعدد أكبر منكم الانضمام إلي في رحلة ملحمية إلى القمر. هذه أشياء مرة واحدة في العمر يا رفاق - لا تفوتوها!

يذكر أن توم هانكس قام مؤخرًا بزيارة مصر وبالتحديد أهرامات الجيزة برفقة زوجته ريتا ويلسون.